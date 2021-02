Atlético-GO conquista título goiano após dez meses de paralisação

Brasil | Do R7, com informações da Agência Brasil

Atlético-GO é campeão goiano de 2020 CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.02.2021

Após praticamente dez meses de pausa, o Campeonato Goiano, que começou em janeiro de 2020, terminou neste sábado com o título do Atlético Goianiense. O Dragão empatou por 1 a 1 com o Goianésia no tempo normal e conquistou o troféu após derrotar o adversário por 5 a 3 na disputa de pênaltis. O clube agora soma 15 títulos estaduais, empatado com o Vila Nova e atrás somente do Goiás, que tem 28. Campeão também em 2019, o time chega ao segundo bicampeonato de sua história (o outro foi em 2010 e 2011).

O jogo ganhou um novo ânimo logo após o retorno do intervalo, já que Zé Roberto abriu o placar para o Atlético aos dois minutos. O Goianésia, ainda em busca do primeiro título goiano de sua história, correu atrás do empate, até conseguir em um pênalti aos 29 minutos, após toque de Dudu com a mão na bola. Vanilson cobrou e igualou o placar.

A decisão de quem seria o campeão acabou ficando para as penalidades. Os jogadores de ambas as equipes foram convertendo as cobranças, até que Iran desperdiçou a penúltima do Goianésia, acertando o travessão. Zé Roberto, autor do gol do Dragão no tempo normal, marcou na cobrança seguinte e deu o título ao Atlético.

O troféu de campeão goiano coroou uma semana memorável para o clube, que atingiu a sua melhor pontuação em edições do Campeonato Brasileiro, ao concluir a edição de 2020 com 50 pontos, na 13ª posição.