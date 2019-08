Ator Thammy Miranda é nomeado assessor na Câmara de SP

Do R7

Thammy Miranda, que atuará na Câmara de SP Reprodução/Facebook

O ator Thammy Miranda, 36, foi nomeado para o cargo de assessor especial da Mesa Diretora, e trabalha diretamente com o 2º secretário da Casa, o vereador Isac Felix (PL). A nomeação foi publicada na quinta-feira (22) no Diário Oficial do município.

A Mesa é o órgão responsável pela administração da Câmara e por comandar também atividades legislativas, como as sessões ordinárias.

Nas eleições de 2016, o filho da cantora Gretchen concorreu a uma vaga para vereador na Câmara de São Paulo pelo PP e acabou ficando como suplente após receber 12.408 votos.