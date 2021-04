Atos pelo País criticam decisão do STF sobre igrejas e pedem liberdade Denominado 'Marcha da Família Cristã pela Liberdade', religiosos, de 50 entidades, protestaram em mais de 70 cidades

Brasil | Do R7, com Agência Record

Em São Paulo, manifestantes fizeram carreata e marcha intitulada "Deus, Família e Liberdade" FEPESIL/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.04.2021

Religiosos de várias partes do País promoveram, neste domingo (11), atos pedindo liberdade para participar presencialmente de cultos e missas após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou governadores e prefeitos a proibirem cerimônias presenciais durante a pandemia.

Denominado "Marcha da Família Cristã pela Liberdade", o movimento convocou seguidores para carreatas em, pelo menos, 73 municípios. Apenas no Estado de São Paulo, 14 cidades foram incluídas na programação.

Em Brasília, os manifestantes se reuniram na Praça dos Três Poderes Claudio Marques/Futura Press/Estadão Conteúdo - 11.04.21

Na capital paulista, os apoiadores fizeram carreata partindo da Assembleia Legislativa, na zona sul, às 13h, e seguiram para a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na Avenida Paulista. De acordo com a CET (Companhia Engenharia de Tráfego), a via ficou totalmente bloqueada durante a marcha, mas às 15h37 acabou totalmente liberada.

Em Brasília, o ato começou na Praça dos Três Poderes. O grupo carregava bandeiras, bíblias e faixas com críticas aos ministros do STF.

A associação afirma ainda que a marcha une 50 entidades conservadoras de todo o país, como o Movimento Avança Brasil, o Instituto Brasil200, o Movimento Família Brasileira, o Movimento Brasil Feminino, a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, o Médicos pelo Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos da Cultura Cristã, o Instituto Liberdade e Justiça, o Movimento Conservadorismo Estudantil, a União Juventude Patriota, Associação Conservadora do Brasil e a OACB (Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil).