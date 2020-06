Do R7

Autores de estudo na 'Lancet' sobre hidroxicloroquina retiram artigo Pesquisa serviu de base para Organização Mundial da Saúde suspender estudo sobre uso para tratamento de pacientes com covid-19 Autores de estudo publicado na Lancet sobre hidroxicloroquina retiram artigo

Autores de estudo na 'Lancet' sobre hidroxicloroquina retiram artigo George Frey/Reuters - 27.5.2020

Três autores de um artigo que constatou que a hidroxicloroquina aumentou o risco de morte em pacientes com covid-19 retiraram nesta quinta-feira (4) o estudo diante de preocupações com a veracidade dos dados da pesquisa.

O estudo foi publicado em maio na revista inglesa "The Lancet", uma das principais da área médica e científica no mundo. Ele serviu de base para a OMS (Organização Mundial da Saúde) suspender os estudos sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

OMS retoma testes solidários com hidroxicloroquina

Segundo a "The Lancet", os autores foram incapazes de realizar uma auditoria independente nos dados fornecidos pela empresa Surgisphere, contratada para coletar os dados de hospitais sobre os pacientes. O estudo afirmava ter avaliado 96 mil pacientes, mas alguns hospitais não confirmaram os dados utilizados, segundo a imprensa inglesa.

Apesar de boa parte da comunidade médica e científica apontar não haver evidências de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina possam trazer efeitos positivos e defender que outros estudos já mostraram isso, vários profissionais questionaram a metodologia da nova pesquisa e enviaram uma carta à "The Lancet" com críticas ao estudo.

Após os questionamentos, os autores concluíram que "não podem mais garantir a veracidade das fontes primárias de dados".