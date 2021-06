Auxílio precisa ser sucedido por novo programa social, diz Pacheco Governo planeja prorrogar o benefício até lançar um substituto para o Bolsa Família, com duração permanente Auxílio precisa ser sucedido por novo programa social, diz Pacheco

"Impacto orçamentário não é proibitivo", diz Pacheco Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 4.5.2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), defendeu a criação de um novo programa social de renda mínima assim que o novo auxílio emergencial acabar. O governo deve prorrogar o benefício por mais dois meses, até setembro, mas quer lançar um substituto para o Bolsa Família, com duração permanente. A disputa eleitoral em 2022 reforça a tentativa do presidente da República, Jair Bolsonaro.

"Estamos em luta contra o tempo para conceber um programa social de renda mínima, de renda básica, de renda cidadã. Acredito muito que vai acontecer", disse o presidente do Senado em entrevista ao site Jota. "O impacto orçamentário, perto de tudo, não é um impacto orçamentário proibitivo."

Para Rodrigo Pacheco, o novo programa precisa abranger os beneficiários do Bolsa Família e do atual auxílio emergencial e ser compatível com o aumento de preços, especialmente os dos alimentos da cesta básica.

Além disso, o presidente do Senado apontou a necessidade de desenhar um programa para incentivar a entrada dos beneficiários no mercado formal de trabalho.