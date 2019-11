Avião cai no leste do Congo e mata pelo menos 27 pessoas Aeronave a hélice com 18 pessoas a bordo caiu num bairro densamente povoado na cidade de Goma Avião cai no leste do Congo e mata pelo menos 27 pessoas

Equipes de resgate e civis se reúnem no local onde um avião caiu no Congo fiston Mahamba/Reuters

GOMA, República Democrática do Congo - Pelo menos 27 pessoas morreram, incluindo algumas em solo, quando um pequeno avião caiu neste domingo (24) num bairro densamente povoado na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, disse um oficial de resgate.

O avião a hélice, que era operado pela empresa local Busy Bee, caiu pouco depois da decolagem a caminho da cidade de Beni, a cerca de 250 km ao norte, disseram autoridades.

A empresa informou que o Dornier 228-200, de 19 lugares, tinha 16 passageiros e dois tripulantes a bordo.

Ainda não havia notícias sobre o que poderia ter causado o acidente.

Joseph Makundi, coordenador dos serviços de resgate em Goma, disse à Reuters que 27 corpos foram recuperados dos escombros, incluindo os de várias pessoas atingidas por destroços.

"Eu estava em um restaurante com minha família quando vi o avião girando três vezes no ar e soltando muita fumaça", disse Djemo Medar, testemunha ocular no bairro de Mapendo, em Goma. "Depois disso, vimos o avião colidir com esta casa", disse ele, apontando para um prédio próximo.

"Conhecemos o piloto. O nome dele é Didier. Ele estava gritando: 'Socorro, socorro'. Mas não tínhamos como chegar até ele porque o fogo era muito intenso", disse Medar.

Os acidentes aéreos são relativamente frequentes no Congo por causa de frouxos padrões de segurança e de deficiente manutenção. Todas as empresas de transporte aéreo comercial congolesas, incluindo a Busy Bee, estão proibidas de operar na União Europeia (UE).

Um avião de carga partindo do mesmo aeroporto e levando funcionários do presidente Félix Tshisekedi caiu uma hora após a decolagem no mês passado, matando as oito pessoas a bordo.

