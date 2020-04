Avião com 368 brasileiros que foram repatriados da Ásia chega ao Brasil Aeronave fretada pelo Ministério das Relações Exteriores trouxe de volta ao país 368 brasileiros que estavam no continente asiático

Grupo de brasileiros que foram repatriados de Kuala Lampur, na Malásia

Voo fretado pelo governo brasileiro trouxe ao Brasil, na noite desta quarta-feira (22), 368 brasileiros que estavam no continente asiático.A aeronave que trouxe os 368 brasileiros para o território nacional pousou no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 19 horas desta quarta-feira (22), de acordo com a GRU Airport.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty, conseguiu negociar dois aviões que resgataram 136 brasileiros na Indonésia, 45 no Vietnã e outros 187 na Tailândia.

Logo mais, às 20h10 desta quarta-feira (22), está previsto o pouso de outro voo fretado pelo Itamaraty, que resgatou brasileiros que estavam em Portugal.

A pasta informou ainda que desde que a pandemia de coronavírus limitou drasticamente os voos internacionais, cerca de 3.500 brasileiros já foram repatriados em 14 voos fretados e outros 2.400 brasileiros em 30 ônibus fretados.

No total, mais de 15 mil cidadãos voltaram ao Brasil com o apoio das embaixadas e consulados.