Avião com Michel Temer decola do Aeroporto Santos Dumont, no Rio Destino não foi confirmado oficialmente, mas é provável seja São Paulo, onde ex-presidente mora e foi preso na última quinta-feira (21) Temer solto

O ex-presidente ficou aguardando na pista, dentro do veículo, até as 19h40 Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 25.03.2019

Libertado da prisão, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, às 18h43 desta segunda-feira (25), o ex-presidente Michel Temer (MDB) embarcou às 19h40 em um avião particular no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio.

Veja também: Ministério Público Federal vai recorrer de soltura de Michel Temer

O destino não foi confirmado oficialmente, mas é provável seja São Paulo, onde Temer mora e foi preso na última quinta-feira (21).

Ele seguiu em um automóvel Toyota Corolla preto da sede da PF até o aeroporto, e entrou pelo terminal de cargas.

O ex-presidente ficou aguardando na pista, dentro do veículo, até as 19h40, quando entrou no avião - um bimotor King Air 350 fabricado pela empresa norte-americana Beechcraft, com prefixo PT-WAC. A aeronave decolou às 20h.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados