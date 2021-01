Avião que iria buscar vacinas na Índia vai levar oxigênio para o AM

A- A+

O avião da Azul Linhas Aéreas que irá buscar oxigênio e levar para Manaus BOBBY FABISAK/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.01.2021

O Ministério da Saúde pediu para a companhia aérea Azul pegar a aeronave que está no Recife e iria para Índia buscar vacinas, voar até Campinas, pegar um carregamento de cilindros de oxigênio e levar neste sábado (16) para Manaus.

A viagem à Índia foi adiada e terá seu início reprogramado enquanto às questões diplomáticas entre os dois países são resolvidas e as doses da vacina Astrazeneca/Oxford possam ser trazidas ao Brasil.

“Nossa intenção é ajudar o Brasil e os brasileiros e não mediremos esforços para oferecer apoio logístico no transporte de matérias para o combate à COVID-19. Estamos prontos para voar à Índia e também para transportar o que for necessário dentro do Brasil no intuito de ajudar o país na atual situação”, diz John Rodgerson, presidente da Azul