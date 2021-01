Avião que levava vacinas quase colide com aeronave da Gol no PR Controladora de tráfego aéreo percebeu a manobra errada e avisou o piloto do monomotor a tempo

A tecnoclogia e a atenção da controladora de tráfego aéreo evitou uma possível colisão nos céus do Paraná nesta quarta-feira (20). Um avião que transportava vacinas contra a covid-19 para o interior do estado fez uma manobra errada e quase provocou um acidente depois que decolou de Curitiba.

O voo 1212 da Gol, que vinha de Guarulhos (SP), se preparava para aterrisar no aeroporto de São José dos Pinhais, quando o monomotor, que acabava de decolar do aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, fez a curva em sentido ao avião da Gol. A controladora de tráfego aéreo percebeu a manobra equivocada do monomotor e fez o alerta para o piloto corrigir a rota.

O controlado de voo Arthur Ferraz explicou ao Jornal da Record que a controladora de tráfego aéreo fez o serviço correto de desvio das aeronaves. "Esse é papel do controlador do tráfego aéreo usando a tecnologia que incrementa a segurança de voo em todo o Brasil."

O sistema de anticolisão de tráfego foi acionado no incidente. "Esse sistema cria uma cerca em volta das aeronaves e qualquer outra aeronave que se aproxime dessa cerca", explica o comandante Fernando Pamplona. "Primeiro ele dá um aviso e posteriormente até indica manobra a ser feita pra cima ou pra baixo para que as aeronaves se afastem uma da outra."

O avião monomotor do governo do Paraná transportava vacinas contra a covid-19 para Londrina e o comandante alegou problemas no puloto automático, o que seria uma pana rara.

Aviões estavam em rota de colisão Reprodução/Record TV

Em nota, a Gol confirmou a ocorrência, mas não informou quantos passageiros estavam no avião que tem capacidada para 170 pessoas.

O especialista em aviação Lito Sousa diz que o incidente reforça a segurança na aviação. "Em nenhum momento o incidente saiu da zona de controle", disse. "Esse sistema de alerta de colisão foi implementado no inicio dos anos 80 depois que ocorreram alguns acidentes em voo, isso mostra bem o quanto a aviação aprende com os acidentes do passado. Hoje felizmente podemos ver apenas notícias que parecem assustadoras, enquanto no passado estaríamos chorando sobre um acidente".