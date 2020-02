Ana Flávia Oliveira, do R7

Aviões com brasileiros vindos da China chegam a Anápolis (GO) As aeronaves da Embraer deixaram Wuhan, na China, na sexta-feira e fizeram quatro escalas técnicas - a última delas em Fortaleza

Grupo com 34 passageiros deve ficar em quarentena por 18 dias Reprodução/FAB

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros vindos da China pousaram na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, entre às 6h05 e às 6h12, deste domingo, de acordo com informações do Ministério da Defesa.

As duas aeronaves VC-2, modelo Embraer -190- deixaram Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus, na sexta-feira (7), com 34 brasileiros, incluindo três diplomatas, quatro poloneses, e uma chinesa. Ainda na China, foi feita uma parada técnica em Ürumqi.

Os estrangeiros desembarcaram na escala que os aviões fizeram em Varzóvia. Ao deixar a Polônia, as aeronaves seguiram para Las Palmas, na Ilha de Gran Canária, no território espanhol.

Segundo o Ministério da Defesa, os aviões entraram no espaço aéreo brasileiro pouco antes da 1h da manhã e pousaram em Fortaleza, para abastecimento, nesta madrugada. A decolagem para Goiás, onde os passageiros ficarão em quarentena, aconteceu entre as 3h23 e às 3h25.

Durante todo o trajeto, os passageiros foram monitorados a cada duas horas e, até o momento, nenhum apresentou sintomas do coronavírus, que já matou 811 pessoas na China.

Mensagem do presidente

O presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem dando boas-vindas para os brasileiros repatriados. O áudio foi divulgado assim que as aviões entraram no espaço aéreo nacional.

Bolsonaro afirmou que ninguém ficou para trás. “Somos um só povo, uma só raça. Somos irmãos. As nossas Forças Armadas, os ministérios das Relações Exteriores e da Saúde, a Câmara e o Senado, bem como a Anvisa trabalharam incessantemente para que esta missão fosse coroada de sucesso”.

O presidente ressaltou que o ambiente que receberá os brasileiros está “totalmente preparado” e agradeceu a hospitalidade do povo de Goiás e do governador do Estado, Ronaldo Caiado.

“Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta”, finalizou.

Ouça a mensagem na íntegra

Operação Regresso à Pátria Amada



 As aeronaves VC-2 da FAB acabam de entrar no espaço aéreo brasileiro. 



Confira a mensagem do Presidente da República @jairbolsonaro aos brasileiros,  agora já repatriados , divulgada há pouco, a bordo das aeronaves. #FABrepatriação pic.twitter.com/RsAsBDV5wu — Força Aérea Brasileira  (@portalfab) February 9, 2020

Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o "Itamaraty fica honrado em participar dessa missão, momento concreto, mas também simbólico de regresso dos brasileiros à pátria amada".

Quarentena

Os brasileiros repatriados ficarão em quarentena de 18 dias no hotel de trânsito da Força Aérea, que foi especialmente preparado para essa operação. Eles ficarão em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães de crianças menores, no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas. Também ficarão em quarentena 27 pessoas que compõem a tripulação, médicos e equipe de comunicação.

Cada quarto já tem seu usuário definido. Naqueles que receberão famílias com crianças, foram colocados berços, um azul, outro rosa, com um presente embrulhado para cada um.

O clima é de um hotel. Uma brinquedoteca foi montada para entreter os pequenos, além de videogame. Na área de alimentação, os repatriados servirão a própria comida. Não haverá garçons.

Uma área verde também ficará acessível para que os 34 brasileiros possam circular e tomar sol. A tentativa foi transformar a quarentena no melhor ambiente possível.