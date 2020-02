Do R7

Aviões da FAB pousam na China nesta 6ª para trazer 34 brasileiros Previsão é que voos aterrissem à noite e que passageiros cheguem à base aérea de Anápolis no domingo, onde ficarão isolados por 18 dias

Aeronavo da FAB embarcou para a China na quarta-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil

O grupo com 34 passageiros que virá da cidade de Wuhan, na China, deve embarcar na noite desta sexta-feira (7) da região considerada o epicentro do novo coronavírus. Eles são esperados na base aérea de Anapólis, em Goiás, no domingo (9).

A previsão inicial era de que os brasileiros desembarcassem no sábado (8) no Brasil, mas um atraso no voo de ida na Polônia, escala anterior à cidade de Wuhan, atrasou os planos. Com isso, os aviões só devem chegar nesta sexta-feira (7) à noite.

Os dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) saíram de Brasília na quarta-feira (5) e ficaram retidos mais tempo do que o esperado em Varsóvia, na Polônia, aguardando liberação do aeroporto de Wuhan nesta quinta-feira (6). O Ministério da Defesa do Brasil justificou o atraso alegando "alto fluxo de tráfego aéreo, e missões internacionais de repatriação, que estão saindo e chegando da região afetada".

Os brasileiros ficarão isolados na base áerea por 18 dias em quartos individuais. Quando saírem para as áreas comuns do local serão obrigados a usar máscaras. Nenhum apresenta sintomas do coronavírus e serão apenas monitorados nesse período.

A FAB divulgou o interior da aeronave pelo Twitter

Estarão a bordo de cada aeronave (VC-2) 11 tripulantes e 6 profissionais de saúde da FAB, além de um médico do Ministério da Saúde.

Segundo a FAB, as equipes de saúde são capacitadas para realizar missões de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. E serão seguidos protocolos e instruções oficiais para garantir a segurança tanto dos passageiros quanto dos militares envolvidos na missão.