Avó de Michelle Bolsonaro é internada com suspeita de covid-19 Maria Aparecida Firmo Ferreira deu entrada nesta quarta-feira (1) Hospital Regional de Ceilândia, na periferia de Brasília

Avó de Michelle está internada com suspeita de covid Carolina Antunes/PR

A avó materna da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, foi internada no Hospital Regional de Ceilândia, na periferia de Brasília, nesta quarta-feira (1º) com suspeita de covid-19.

Durante a manhã, Ferreira deu entrada no hospital com falta de ar e fraqueza. Em seguida, foi transferida para o pronto-socorro.

Leia mais: Brasil tem 59.594 pessoas mortas por covid-19; casos vão a 1.402.041

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a avó materna da primeira-dama estaria com suspeita do novo coronavírus.