Ricardo Faria, da Record TV, com Mariana Londres

Avó de Michelle Bolsonaro morre vítima da covid-19 no DF Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, estava internada desde o dia 1º de julho na rede pública do DF. Ela estava estável após sair da UTI

Avó de Michelle Bolsonaro morre vítima da covid-19 no DF Adriano Machado/Reuters - 06.03.2020

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, avó materna da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, morreu na manhã desta quarta-feira (12) vítima da covid-19. Ela estava internada na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia, o maior hospital público da região administrativa do Distrito Federal, desde 1º de julho. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do DF.

A reportagem apurou que Maria respirava por meio de traqueostomia e tinha comorbidades. Teve uma parada cardiorrespiratória às 2h da manhã. A equipe médica tentou a reanimá-la, mas não teve sucesso.

Maria Aparecida Firmo, avó da primeira dama Michelle Bolsonaro Daniel Carvalho/Folhapress - 10.08.2019

Na semana passada, a avó da primeira-dama chegou a deixar a UTI Hospital Regional de Santa Maria com um quadro clínico considerado estável, e em função da estabilidade foi transferida para o HRC onde havia sido internada inicialmente.

Durante a internação, a idosa chegou a ser intubada por conta das dificuldades respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Ela estava com 78% da capacidade pulmonar comprometida neste momento.

Maria Aparecida foi internada no início de julho após passar mal em casa, no Sol Nascente. Ela foi encontrada na porta da casa por vizinhos, que a levaram para o hospital.