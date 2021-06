Aziz se desentende com médicos defensores da cloroquina Presidente da CPI disse que já está provado que o tratamento não funciona. Médicos citam estudos com redução de carga viral

Ricardo Ariel Zimerman, Francisco Eduardo Cardoso Alves e o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) Jefferson Rudy/Agência Senado - 18.06.2021

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), se desentendeu na sessão desta sexta-feira (18) com os médicos que estavam sendo ouvidos na reunião da comissão. Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves defendem o tratamento precoce como parte da combate à covid, além de outras medidas como uso de máscaras, distanciamento social e vacinas.

O desentendimento aconteceu quando o dr. Ricardo Ariel Zimerman respondia à pergunta do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) que questionou se "vacinação e tratamento precoce impedem a multiplicação do vírus e a retransmissão?". Ricardo Zimerman disse que há estudos que mostram que há redução da carga viral com o uso de alguns medicamentos:

"Se o paciente se trata tem chance menor de transmitir porque a carga viral cai com o tratamento. Isso está provado para alguns estudos como da nitazoxanida (Anitta), ivermectina, e dutasterida".

Neste momento o presidente da CPI, Omar Aziz, questionou: "Isso está provado aonde?"

Ricardo Zimerman: Em estudo de resposta imunológica que o Ministério de Ciência e Tecnologia já publicou. A redução de carga viral está provada. Há uma redução de cinco mil vezes in vitro e em vivo em pacientes, em estudo conduzido pela UFRJ.

Omar Aziz: Mas onde está publicado isso?

Ricardo Zimerman: Carlos Chaccour na Eclinical Medicine. Ensaio clínico randomizado.

Omar Aziz: Mas a Anvisa tem profissionais que são médicos e colegas de vocês não recomendam.

Ricardo Zimerman: A Anvisa não tem poder de deliberar medicações off label

Omar Aziz: Vocês queriam colocar na bula.

Ricardo Zimerman: Eu nunca quis que colocasse na bula. Queremos deixar bem claro que isso não tem nada conosco.

Eduardo Girão: o senhor não pode acusar os depoentes.

Omar Aziz: Eu acuso uma política pública de tratamento precoce.

Antes da discussão, o Dr. Francisco Eduardo Cardoso Alves falou da importância de se combater a pandemia usando todas as estratégias possíveis:

"Vacinação é essencial em qualquer epidemia. Mas nunca será a única estratégia de combate. Contar com a vacina como único método de impedir a propagação da vacina é errado. Repito, Inglaterra voltou a ter aumento de casos por nova variante. Não podemos taxar pessoas como antivacina".