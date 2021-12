BA: chuvas deixam 18 mortos e 72 cidades em estado de emergência

A- A+

Imagem aérea mostra a situação de Itapetinga, na Bahia, com a inundação Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Pelo menos 18 pessoas morreram depois da forte chuva que castigou o sul da Bahia. Mais de 430 mil pessoas foram afetadas no estado. Duas barragens se romperam e 72 cidades decretaram estado de emergência. Ao todo, 16 mil moradores estão desabrigados.



Uma cidade destruída. Em Itabuna, no sul da Bahia, a chuva cobriu a ponte do rio Marabá, que fica no centro da cidade. A enchente começou na noite da última sexta-feira e desabrigou centenas de famílias.

Imagens mostram o nível do rio Cachoeira subindo e equipes da prefeitura tentando retirar as baronesas, plantas que se crescem em ambientes poluídos. Elas ficaram presas nas pilastras das pontes.

De acordo com a Defesa Civil, só no sábado choveu 135 milímetros. Para se ter uma ideia da quantidade de água, a média para o mês todo é de 180. Um Natal que muitas famílias jamais vão esquecer.

No domingo a chuva não parou e o nível do rio subiu mais meio metro. O resultado: casas debaixo d'água e ruas completamente alagadas.

Homem é resgatado das inundações na cidade de Itapetinga Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Nove locais da cidade estão sendo usados para abrigar a população. Em vários pontos, famílias foram socorridas por voluntários que usaram barcos.

Itabuna vive a maior enchente desde 1967. Região onde a maioria dos bairros foi atingida mais de 600 famílias estão desabrigadas. O prefeito Augusto Castro decretou situação de emergência.

Meninos brincam em boia na inundação em Itapetinga, na Bahia Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Peixes na pista do aeroporto

A chuva forte afetou outras cidades, como Ibiracaí, Aurelino Leal, Uruçuca, Itororó, Itajuípe, Itapetinga e Ilhéus. Uma força-tarefa foi criada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura para ajudar as famílias atingidas pela chuva. O governador Rui Costa determinou a instalação de uma rede de apoio em Ilhéus para atender os municípios atingidos pela chuva.

No aeroporto de Ilhéus, pelo menos 14 peixes foram retirados da pista, segundo a empresa que administra o terminal aéreo.

Em Itambé, os moradores também vivem uma situação dramática. Uma barragem que fica no distrito de Iguá, em Vitória da Conquista, a cerca de 58 km da cidade, se rompeu na noite de sábado. Mais de 580 famílias foram atingidas. Os prejuízos são incalculáveis. A água invadiu ruas e casas, e os moradores foram obrigados a sair rapidamente e ir para um local seguro, deixando para trás todos os pertences. Cerca de 60 casas desabaram. As famílias atingidas estão sendo acolhidas em escolas do município.

























Menino brinca em rua inundada em Itapetinga, no sul da Bahia. As chuvas provocaram 18 mortes no estado e afetaram mais de 430 mil pessoas Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Imagem aérea desta segunda-feira (27) mostra o estrago da chuva em Itapetinga Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Cachorro é resgatado por homem em Itapetinga, no sul da Bahia Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Rio transbordou e provocou estragos na Bahia Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Meninos brincam na inundação em Itapetinga Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Chuva entortou este poste e deixou bairros sem energia em Itapetinga Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

Equipes de resgate resgatam homem em Itapetinga Manuella Luana/AFP - 27.01.2021