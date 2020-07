Bahia terá toque de recolher em 11 cidades a partir deste domingo

Cidades da Bahia terão toque de recolher Reprodução/Record TV

Na Bahia, moradores de 11 municípios vão enfrentar o toque de recolher a partir deste domingo (5). Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Corretina. A medida divulgada nesta sábado (4) foi adotada para reduzir a contaminação por coronavírus em áreas densamente povoadas.

A restrição noturna segue até o próximo dia 12. Durante esse período, fica proibida a circulação de pessoas e veículos das 18h às 6h do dia seguinte. Das 11 cidades atingidas pelo decreto, dez ficam na região metropolitana de Salvador.

Segundo o governo da Bahia, a medida é mais uma tentativa de conter a propagação do coronavirus fora da capital. A situação é mais delicada em Lauro de Freitas, na região metropolitana. O último boletim do município registrou 2.462 casos positivos e 39 mortes por covid-19.

Esta é a segunda vez que o toque de recolher entra em vigor na cidade por conta da pandemia. Moradores reclamam da falta de adesão.

Além das 11 cidades, a medida também foi estabelecida em Itabuna, no sul do estado e Itapetinga, no sudoeste, mas com horário estendido.