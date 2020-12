Balança comercial tem saldo positivo de R$ 19,6 bi em novembro Superávit ocorre com a exportação de R$ 92,2 bilhões (US$ 17,531 bilhões) e importação de R$ 72,6 bilhões (US$ 13,799 bilhões) no período Balança comercial tem saldo positivo de R$ 19,6 bi em novembro

Exportações superam importações em R$ 269 bi em 2020 Amanda Perobelli/Reuters - 23.9.2019

As exportações brasileiras superaram as importações em R$ 19,6 bilhões (US$ 3,732 bilhões) no mês de novembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (1º), pelo Ministério da Economia.

O novo resultado positivo da balança comercial ocorre com a venda de R$ 92,2 bilhões (US$ 17,531 bilhões) para o exterior e a importação de R$ 72,6 bilhões (US$ 13,799 bilhões) em bens.

Pela média diária, as exportações gerais caíram 1,2% na comparação com novembro de 2019. Já as importações sofreram uma queda de 2,6% no mês passado.

No acumulado do ano até novembro, as exportações brasileiras totalizam R$ 1,008 trilhão (US$ 191,678 bilhões) e as importações, R$ 739,1 bilhões (US$ 140,518 bilhões), com saldo positivo de R$ 269,1 bilhões (US$ 51,16 bilhões).