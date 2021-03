Balança comercial tem superávit de US$ 719 mi na 2ª semana de março No acumulado do mês, saldo comercial é positivo em US$ 207,6 milhões. Já no saldo do ano, superávit é de US$ 373,9 milhões

Balança comercial tem superávit de US$ 719 mi na 2ª semana de março Reuters

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 719,2 milhões na segunda semana de março. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (15) pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior), do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,367 bilhões e importações de US$ 4,648 bilhões.

No acumulado do mês, o saldo comercial é positivo em US$ 207,6 milhões. Já no saldo do ano, a balança está superavitária em US$ 373,9 milhões.

Embora positivo, o resultado no acumulado do ano é bem menor que em igual período do ano passado, quando o superávit acumulado era de R$ 4,47 bilhões.

