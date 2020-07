Bancada evangélica lança Marcos Pereira à presidência da Câmara

Na imagem, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP), foi lançado nesta semana pela bancada evangélica candidato à presidência da Casa.

O apoio ao deputado federal foi dado após jantar entre a bancada evangélica nesta quarta-feira (22) em Brasília. Apesar do suporte ao seu nome, Pereira não confirma se será mesmo candidato e tampouco oficializou a candidatura.

A eleição para o cargo, hoje ocupado pelo deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), está prevista para fevereiro de 2021.

Já há outros dois nomes de deputados que se movimentam e têm apoio para a disputa do cargo: Arthur Lira (PP-AL) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Pereira tem como ativo à eventual candidatura o bom trânsito tanto com o Palácio do Planalto quanto com Rodrigo Maia.