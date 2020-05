Plínio Aguiar, do R7

Bancada feminina lança guia para candidaturas de mulheres "Guia acessível para a candidatura das mulheres" foi escrita pela Secretaria da Mulher com a Associação Visibilidade Feminina, além da Escola de Gente

Obra "Guia acessível para a candidatura das mulheres" Reprodução Câmara dos Deputados

A bancada feminina lança nesta quinta-feira (28) a obra “Guia acessível para a candidatura das mulheres”, com o objetivo de contribuir com a capacitação técnica e prática de mulheres que tenham o interesse em se candidatar nas eleições de 2020.

O texto foi escrito pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados com a Associação Visibilidade Feminina, além da Escola de Gente.

No evento desta quinta, às 14h30, as coautoras irão tratar do cenário de sub-representação, da importância da participação feminina na política, da acessibilidade nos processos democráticos, além de apresentar o guia e instruir sobre os canais de acesso.