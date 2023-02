Bancada paulista da Câmara enviará recursos a famílias afetadas por enchentes em SP

A- A+

Destruição causada por fortes enchentes no litoral de São Paulo Nelson Almeida/AFP - 20.02.2023

Vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) anunciou nesta segunda-feira (20) que a bancada paulista da Casa vai enviar auxílio financeiro às cidades do litoral norte de São Paulo que foram afetadas por fortes enchentes nesse fim de semana.

Pelas redes sociais, Pereira publicou uma mensagem da bancada paulista que diz que o grupo, "em um gesto de união e solidariedade, aprova o redirecionamento de parte dos recursos das emendas impositivas deste ano, para socorrer as famílias dos municípios atingidos pela intensa chuva do final de semana no litoral paulista".

O Orçamento deste ano prevê que cada uma das bancadas estaduais do Congresso Nacional tem direito a recomendar ao governo federal a aplicação de R$ 284,8 milhões a projetos de interesse dos seus estados. Esses recursos têm caráter impositivo, ou seja, o Executivo é obrigado a utilizá-los.

"Vamos redirecionar recursos da bancada federal paulista para auxiliar no socorro às vítimas da chuva no litoral norte de São Paulo. É um esforço conjunto dos parlamentares que visa minimizar os danos e evitar que as cidades atingidas sofram ainda mais. Vocês têm o nosso compromisso e o nosso apoio", destacou Pereira.

O vice-presidente da Câmara ainda se solidarizou com as vítimas do temporal. "Minha solidariedade às famílias do litoral norte de São Paulo que foram castigadas pelas fortes chuvas. Em um momento difícil como esse, devemos ter empatia e trabalharmos juntos. Meu gabinete está à disposição das autoridades responsáveis pelo socorro aos municípios", completou.