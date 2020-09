Banco Central afirma que lançará nota de R$ 200 na quarta-feria Presidente do BC, Roberto Campos Neto, já havia informado a data de lançamento no documento enviado à ministra Cármen Lúcia, do STF

Nova nota de R$ 200 terá ilustração do lobo-guará Syllas Brito/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 29.07.2020

O BC (Banco Central) lançará às 13h30 da quarta-feira (2) a nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará. Será a sétima cédula da família de notas do Real. Segundo a instituição, vao ser produzidas neste ano 450 milhões de unidades da nota de R$ 200,00.

A cerimônia de lançamento será transmitida pelo canal do BC no YouTube, com a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e da diretora de Administração, Carolina de Assis Barros.

Campos Neto já havia informado a data de lançamento no documento enviado à ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), em parecer sobre a justificativa da produção da nova nota. A ministra havia dado prazo de 48 horas para que o BC apresentasse as informações.

A ministra é a relatora de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo PSB, pelo Podemos e pela Rede Sustentabilidade, sustentando que o lançamento da nota de R$ 200 é inconstitucional.