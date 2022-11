Banco investigado na Lava Jato pagou jantar de luxo a ministros do STF em NY Banco Master, antigo Banco Máxima, bancou custos de ministros no restaurante Fasano New York Banco investigado na Lava Jato pagou jantar de luxo a ministros do STF em NY

Ministros do STF participam de evento sobre liberdade de expressão e democracia, nos Estados Unidos NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O Banco Master pagou um jantar para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em um restaurante de luxo de Nova York. A instituição foi investigada pela Operação Lava Jato na época em que se chamava Banco Máxima; hoje, além da mudança de nome, outros gestores comandam a empresa.

Nesta semana, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso viajaram aos Estados Unidos para participar da Lide Brazil Conference, evento que realizou debates sobre liberdade de expressão e democracia.

Eles chegaram a Nova York no domingo (13) e foram convidados pelo banco para jantar no restaurante Fasano New York. O estabelecimento funciona apenas de segunda-feira a sábado, mas abriu uma exceção para receber os ministros.

O R7 entrou em contato com a assessoria de imprensa do STF, que disse que não vai comentar o caso. A reportagem também procurou o Banco Master, que não deu prazo para se manifestar.

Denúncias

No ano passado, após denúncia do Ministério Público Federal (MPF), dois ex-gestores do então Banco Máxima e outras três pessoas tornaram-se réus por crimes financeiros relacionados à instituição entre 2014 e 2016.