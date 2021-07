Bancos leiloam mais de 100 imóveis no país a partir desta quarta (28) Lotes podem ser oferecidos por metade do valor de avaliação, descontos à vista e parcelamento em mais de 400 vezes

A- A+

Na sexta-feira (30), leilão de outlet vai oferecer móveis com descontos a partir de 60% Pixabay

Leilões realizados pelos bancos Itaú Unibanco, Santander e Banco do Brasil oferecem, entre esta quarta-feira (28) e o próximo dia 16, mais de 100 imóveis em todo o país com até 60% de desconto. Os certames serão mediados pela Biasi Leilões e, entre os destaques, estão duas ex-agências do Banco do Brasil.

De acordo com a Biasi Leilões, os lotes vão de norte a sul do país e podem ser oferecidos por metade do valor de avaliação, desconto no pagamento à vista e parcelamento em mais de 400 vezes.

Nesta quarta-feira (28), às 14h, o Banco do Brasil levará a leilão dois espaços que abrigavam duas agências da instituição: uma em Campo Grande (MS), de 1560.48 m² de área total e lance inicial de R$ 4,5 milhões, e outra em Joinville (SC), de 2123.42 m² de área de terreno e 1600.00 m² de área construída. O prédio comercial pode ser arrematado por R$ 5,6 milhões. A quitação do IPTU de ambos os imóveis é de responsabilidade do vendedor.

Imóveis em quatro estados

Já na quinta-feira (29), o Itaú Unibanco vai oferecer 19 imóveis residenciais. São casas e apartamentos em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Mato Grosso. Todos têm 10% de desconto no pagamento à vista e possibilidade de parcelamento em até 78 vezes. Destaque para um apartamento no Morumbi, zona sul de São Paulo, com 70 m² de área privativa, por R$ 453.600.

Em outro leilão, no dia 2 de agosto, o Itaú Unibanco vai oferecer lotes em São Paulo e Minas Gerais. São dois apartamentos na capital paulista e uma casa em Belo Horizonte, que estarão em disputa com valores entre R$ 591.080,37 e R$ 657.397,02. Para esses imóveis, o pagamento é à vista. Em segundo leilão, os lotes terão desconto de 50%.

Financiamento

No dia 16 de agosto, o Santander levará a certame 77 imóveis, residenciais e comerciais, com até 60% de desconto. Os lotes estão espalhados pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. Os lotes residenciais podem ser pagos à vista ou financiados em até 420 meses, com taxa de 7.99% a.a + TR.

Por fim, no dia 27 de agosto, o Tribanco leiloa 10 imóveis comerciais e terrenos, localizados em São Paulo, Paraná, Bahia, Goiás, Sergipe e Rondônia. Todos podem ser pagos à vista ou parcelados em até 36 vezes, com juros de 1% ao mês. A Biasi Leilões também mediará, em 10 de setembro, um leilão do Banco Inter com imóveis com até 60% de desconto.

Para participar de qualquer uma das disputas, é necessário se cadastrar no site https://www.biasileiloes.com.br/ e enviar o lance até a data e o horário marcados para o início do certame desejado. Todos os imóveis contam com o edital na página, que deve ser lido com atenção. Nele, constam as informações necessárias para a aquisição.

Leilão de outlet

Na próxima sexta-feira (30), a Fidalgo Leilões realiza um leilão online de outlet, muito comum nos Estados Unidos, com móveis a partir de 60% de desconto. As inscrições vão até quinta-feira (29). Segundo os organizadores, é uma oportunidade para quem quer renovar a decoração de casa, com produtos de qualidade a preços acessíveis.

O leilão será realizado apenas na forma online, pelo site www.fidalgoleiloes.com.br . Para participar, é necessário fazer um cadastro com até 24 horas de antecedência no site e também conferir o edital do evento. Podem participar pessoas de todo o Brasil, porém a retirada dos bens deve ser feita em São Paulo, até 5 de agosto.

Logística reversa

Os itens disponíveis para compra são novos, provenientes de logística reversa (uma entrega que acabou não ocorrendo), open box (quando a embalagem é aberta), além de produtos que apresentam pequenos defeitos. Segundo o leiloeiro estarão em hastas 180 lotes, sendo o menor valor com lance inicial de R$ 27,45 e o de maior valor de lance inicial de R$ 1.912,90.

Entre os destaques, um guarda-roupa de solteiro com quatro portas e 2 gavetas com lance inicial de R$ 190,46; uma bicicleta aro 24 de 18 marchas com lance inicial de R$ 321,45; e um armário de cozinha com lance inicial de R$ 148,45. A lista completa e mais informações podem ser obtidas no site do leiloeiro ou pelos telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0553.