Bancos recebem 2 milhões de pedidos de renegociação de dívida De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as instituições estão dando carência de dois a três meses nos vencimentos Bancos receberam mais de 2 milhões de pedidos de renegociações

SÃO PAULO (Reuters) - Os cinco maiores bancos do Brasil receberam mais de 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas, afirmou a associação que representa o setor, Febraban, nesta segunda-feira (6).

De acordo com a entidade, no processamento das requisições, as instituições estão dando carência de dois a três meses nos vencimentos.

Segundo a Febraban, os valores das negociações chegam a R$ 200 bilhões.

