Barragem em Brumadinho: o que se sabe sobre o rompimento até agora

A área atingida pelos rejeitos, em imagem feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Corpo de Bombeiros de Minas / Divulgação

Uma barragem se rompeu no começo da tarde desta sexta-feira, no município de Brumadinho, que faz parte da zona metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte.

Em nota divulgada no começo da tarde, a mineradora Vale disse que os rejeitos liberados pela barragem atingiram a área administrativa da empresa no local, conhecido como Mina Córrego do Feijão. A lama também teria atingido parte da comunidade da Vila Ferteco, nas proximidades.

Segundo a empresa, ainda não há confirmação sobre feridos no local - mas imagens feitas no local do acidente mostram pessoas sendo resgatadas na lama, com a ajuda de helicóptero.

"A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e integrantes da comunidade", diz a nota.

O governo de Minas Gerais disse que a Defesa Civil do Estado já enviou uma equipe para o local, com o objetivo de ajudar no resgate das vítimas — ainda não há estimativa sobre o número de pessoas atingidas.

O batalhão do Corpo de Bombeiros mineiro em Brumadinho enviou dois helicópteros para o local.

A prefeitura de Brumadinho orientou os moradores da cidade a não se aproximar do leito do Rio Paraopeba, próximo à área atingida pelo desastre.

O museu privado a céu aberto de Inhotim, que também fica na região, anunciou que estava evacuando suas dependências como medida preventiva.

Segundo o hospital municipal de Brumadinho, até cerca das 14h, nenhuma vítima havia sido levada para o local, mas a estrutura estava sendo preparada para a emergência.

Há três anos, outra tragédia

Em novembro de 2015, outra barragem da Vale, na região de Mariana, também em Minas Gerais, se rompeu, matando 19 pessoas, destruindo totalmente três distritos — Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, esta última a 60 km de Mariana — e deixando milhares de pessoas desalojadas.

Administrada pela Samarco, a barragem de Fundão liberou 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, que desceram 55 km pelo rio Gualaxo do Norte até o Rio do Carmo e outros 22 até o Rio Doce.

A avalanche de lama percorreu 663 km de cursos d'água e atingiu 39 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo - o maior desastre ambiental do país.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados - É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC