Barragem se rompe em Rondônia com passagem de tromba d'água Segundo Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), não houve vítimas fatais. Número de famílias afetadas não foi informado Barragem se rompe em Rondônia com passagem de tromba d'água

Barragem segurava argila e areia e não oferece riscos Reprodução/ Twitter @tudorondoniacom

Uma barragem se rompeu na tarde desta sexta-feira (29), no distrito de Novo Oriente, em Ariquemes, em Rondônia. A ruptura teria sido causada por uma tromba d'água que atingiu a estrutura segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) de Rondônia, que informou que não houve vítimas. O número de famílias que moram na região atingida não foi informado.

Equipes da Sedam e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram ao local para avaliar os impactos ambientais e materiais do rompimento. "O local atingido pela tromba d'água apresenta no seu entorno atividades de piscicultura e mineração de cassiterita, sendo necessária a presença da equipe técnica para identificar qual o tipo de barramento sofreu a ruptura", informou a secretaria.

Ainda de acordo com a pasta, caso o rompimento tenha sido da barragem mineral, não há risco de contaminação. "O material nela contido é constituído basicamente de areia e argilas, sem a presença de metais pesados na sua constituição."

