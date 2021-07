Barros nega que seja alvo de Lira e diz que cargo "é do presidente" Deputado, líder do governo, é pivô do escândalo do contrato de compra de vacinas Covaxin

Nos últimos dias circulavam rumores em Brasília que o líder do governo, deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), apontado como pivô no escândalo do contrato de compra das vacinas Covaxin, estava na mira do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente da Câmara estaria de olho no posto de Barros para ter mais aliados em lugares chaves do governo, como a liderança da Câmara e em ministérios como a Casa Civil e a Secretaria de governo.

Ricardo Barros: "o cargo é do presidente" Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 26.05.2021

Ao blog Barros negou que estivesse sendo alvo do "fogo amigo" dos integrantes da base. Ele também falou sobre a possibilidade de deixar a liderança do governo em meio a polêmica da compra das vacinas. "O cargo é do presidente", atestou.