Barroso fala em 'missão cumprida' com fim das eleições em Macapá Segundo turno realizado apenas neste domingo (20) - após apagão causar adiamento - encerra as eleições municipais de 2020 Barroso celebra rapidez da apuração dos votos no 2º turno em Macapá

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso Reprodução/Youtube 20.12.2020

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, celebrou nesta domingo (20) a rapidez da apuração dos votos no segundo turno das eleições municipais de Macapá e falou em "missão cumprida".

Barroso salientou que o pleito de Macapá, realizado neste mês em razão do apagão que afetou o Amapá em novembro, teve o resultado divulgado no mesmo dia, horas depois do fechamento das urnas. A vitória do candidato Dr. Furlan (Cidadania) para o cargo de prefeito foi informada pouco após as 18h, sendo que as urnas haviam fechado às 17h.

"Com a conclusão do segundo turno em Macapá, fica oficialmente encerrado o processo eleitoral, com os resultados divulgados no mesmo dia, horas depois do encerramento das urnas."

Leia mais: Eleições em Macapá: nove urnas eletrônicas são substituídas

Na mensagem divulgada no início da noite deste domingo, Barroso agradeceu todas as equipes que atuaram de alguma forma na eleição.

“Volto mais uma vez a me dirigir a todos da Justiça Eleitoral para agradecer a colaboração: missão cumprida", disse.

“Aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer juízes eleitorais de todo o Brasil, inclusive de Macapá na data de hoje, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, os milhares de mesários que fizeram as eleições acontecerem e também as forças de segurança que ajudaram a manter a paz e a ordem durante o processo eleitoral”, concluiu Barroso.