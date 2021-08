Barroso indica O Alienista e Fixação após ofensa de Bolsonaro Ministro do Supremo Tribunal Federal é alvo principal do chefe do Executivo na pressão pelo voto impresso, que tramita na Câmara

Na imagem, ministro Luís Roberto Barroso Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 09.06.2021

Alvo principal do presidente Jair Bolsonaro na pressão pelo voto impresso, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sugeriu o conto de Machado de Assis O Alienista e a música Fixação, do Kid Abelha, nas costumeiras dicas semanais publicadas por ele no Twitter. A lista traz ainda um pensamento do poeta Mário Quintana: "Aquilo que falam de mim, não me diz respeito".

A postagem, feita na noite de ontem (6), é uma clara resposta às ofensas do chefe do Executivo, que chegou a usar ontem um palavrão ao xingar Barroso diante de apoiadores durante visita a Joinville (SC).

A obra de Machado de Assis sugerida pelo presidente do TSE e ministro do Supremo conta a história do médico Simão Bacamarte e seus estudos sobre a loucura, sendo considerada também uma sátira política.

