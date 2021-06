Barroso nega novo pedido de Bolsonaro contra toque de recolher Presidente recorreu ao STF contra quarentenas mais restritas no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná

Brasil | Do R7

A- A+

Bolsonaro não teve sucesso em nova ação no STF Montagem/Reuters/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Barroso, negou nesta quarta-feira (23) novo pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra toques de recolher e quarentenas mais restritivas, desta vez nos estados de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte.

Barroso relembrou a decisão da Corte que deu competência concorrente para estados e municípios decretarem medidas de isolamento social. “Em matéria de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente, é legítima e exigível a observância dos princípios da prevenção e da precaução”, concluiu Barroso, ressaltando a jurisprudência da Corte.

Em março, o presidente já havia recorrido ao STF contra os toques de recolher nos estados de Bahia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. O pedido foi rejeitado pelo ministro Marco Aurélio Mello. Na ocasião, o decano do STF entendeu que caberia à AGU formalizar o pedido. A pasta é responsável por representar judicialmente o Planalto.