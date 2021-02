Barroso vota contra medida que zerou imposto de armas

A- A+

Barroso acompanha Fachin em voto contrário a zerar impostos de armas

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), acompanhou o relator Luiz Edson Fachin na liminar que suspendeu a medida que zerava a cobrança de impostos de importação de revólveres e pistolas. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

A medida em discussão é uma resolução da Camex (Câmara de Comércio Exterior), publicada em dezembro, que r etirou a cobrança sobre a importação de revólveres e pistolas, antes fixada em 20% do valor dos produtos. A mudança valeria a partir de 2021, mas, dias depois, o ministro Edson Fachin concedeu liminar que suspendeu a resolução e ela não chegou a entrar em vigor.

Em seu voto, Barroso diz ver riscos à estabilidade democrática e à segurança pública na decisão do presidente Jair Bolsonaro de zerar a alíquota de importação de armas de fogo. "Entre nós, temos assistido, em ambiente de radicalização, à estruturação de grupos extremistas que ameaçam atacar as instituições. Armas sofisticadas importadas oferecem maior perigo do que fogos de artifício", diz trecho do voto.

O ministro também questiona a renúncia tributária em momento de crise fiscal e sanitária: "O país vive o maior endividamento público de sua história, correspondente a 89,3% do PIB em final de 2020. A renúncia fiscal aqui impugnada subtrai recursos que podem e devem ser utilizados para enfrentar a pandemia da Covid-19 e suas sequelas".

Um terceiro ponto de argumentação é do ponto de vista da segurança pública: "Vislumbro risco para a segurança pública , cuja manutenção, nos termos do art. 144 da Constituição, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A facilitação à aquisição de armamento importado sofisticado, em conjuntura de crise social, desemprego e privações, é potencialmente lesiva à segurança pública".