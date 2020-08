Bebê dentro de carro é atingido na cabeça por tiro em Passo Fundo (RS)

Bebê estava no carro com a família Divulgação/Polícia Civil

Um bebê de um ano e oito meses foi atingido por um tiro na cabeça dentro de um veículo no bairro São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira, 22.

A criança passou por uma cirurgia no Hospital de Clínicas e depois foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, onde segue internada em estado grave.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de bala perdida.

De acordo com a polícia, a criança estava no banco de trás do carro com a mãe e o irmão de 4 anos. O pai dirigia o automóvel.

Eles retornavam para casa quando avistaram uma briga entre três homens. Em seguida, disparos foram ouvidos. Um dos tiros acertou o vidro traseiro, baleando o bebê.

Responsável pela investigação, a delegada Daniela de Oliveira Mineto, da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Passo Fundo, adianta que o autor do disparo é um suspeito com vários antecedentes por tráfico de drogas.

"Nós temos um suspeito porque os pais viram o indivíduo atirando. Estamos fazendo diligências na região e buscando imagens e mais informações que possam ajudar na investigação", disse.

