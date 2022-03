Bebê nascido em zona de guerra na Ucrânia é resgatado; veja fotos

A- A+

Família foi resgatada durante conflitos entre Rússia e Ucrânia Instagram/Reprodução

Um bebê recém-nascido foi resgatado da Ucrânia juntamente com seus pais, pela força-tarefa do Itamaraty, no último sábado (12). Nikolas veio ao mundo durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que dura 19 dias. A criança foi registrada pelos pais no escritório do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Lviv, cidade no oeste da Ucrânia, e agora tem dupla nacionalidade.

A família foi encaminhada para a Polônia. O Itamaraty compartilhou o momento pelas redes sociais. Na publicação eles afirmam que o resgate foi emocionante e que nenhum brasileiro ficará para trás. Confira a publicação:

Resgate

Na última quinta-feira (10), desembarcaram em Brasília 68 pessoas trazidas da Ucrânia. Foram 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, que vieram a bordo da aeronave KC-390 Millennium. Também foram transportados dez animais domésticos.

A missão de resgate foi determinada pela Presidência da República, com o auxílio da coordenação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, sob orientação do Itamaraty. Os 68 refugiados foram recepcionados pelo presidente Jair Bolsonaro, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.





































O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) enviado à Polônia para retirar brasileiros que conseguiram cruzar a fronteira da Ucrânia para fugir da guerra retornará ao Brasil com 68 repatriados. Reprodução

Desse total, 42 são brasileiros, além de 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. A aeronave também transportará dez animais. Reprodução

O avião vai decolar de Varsóvia, a quase 800 km de Kiev, capital ucraniana. Reprodução

A aeronove decolou para a Ucrânia nessa segunda-feira (7), na chamada 'Operação Repatriação', carregado com cerca de 11,5 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de primeira necessidade para serem doados pelo Brasil para auxílio humanitário às vítimas da guerra. Reprodução

O cargueiro KC-390 Millennium é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul. O mesmo modelo já foi usado em outras missões de ajuda humanitária, como no Haiti, em 2012. Reprodução

Nessa terça-feira (8), a Rússia anunciou um cessar-fogo temporário na Ucrânia a partir desta quarta (8). A medida visa garantir a saída de civis ucranianos. Reprodução

No último sábado (5), os russos acusaram tropas nacionalistas ucranianas de impedir a evacuação da população civil de Mariupol e Volnovakha, no sudeste da Ucrânia. Reprodução

Eles garantiram que, das 215 mil pessoas das duas cidades cuja saída teria sido permitida, nenhuma chegou aos corredores humanitários abertos. Reprodução

O retorno está previsto para esta quinta-feira (10). Reprodução

Ao todo, mais de dois milhões já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra Reprodução Publicidade

As negociações entre Rússia e Ucrânia continuam para buscar o fim do conflito. Nesta segunda-feira (14), a reunião será em formato de videoconferência. A declaração foi feita pelo porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. A expectativa dos governos é de que as negociações sejam positivas, visto que o clima melhorou nos últimos dias.

Essa será a quarta rodada de negociações entre as duas nações. As reuniões buscam o cessar-fogo desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro