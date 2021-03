Bebezão e outros 15 membros do PCC são presos no Paraguai Supostos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital foram detidos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero

Brasil | Kaique Dalapola, do R7

Bebezão, suposto líder do PCC, preso Reprodução/Senad

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil prenderam, na noite desta terça-feira (23), 16 supostos líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã (MS).

De acordo com as autoridades paraguais, entre os detidos está um homem identificado como Weslley Neres dos Santos, conhecido como Bebezão, que é apontado como um dos líderes da facção criminosa.

As prisões aconteceram durante a operação denominada como Fronteira Segura 2, deflagrada por meio de parceria entre os setores de inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil.

Segundo a imprensa paraguaia, os presos estavam realizando uma reunião para, supostamente, planejar novos crimes que seriam cometidos pela organização criminosa.