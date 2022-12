Bia Kicis tem os perfis suspensos nas redes sociais por ordem da Justiça

A- A+

Deputada Bia Kicis em sessão solene da Câmara dos Deputados Cleia Viana/Câmara dos Deputados-05/03/2020

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) teve os os perfis nas redes sociais suspensos na tarde desta segunda-feira (5). Na conta da parlamentar no Twitter, aparece uma mensagem que diz que a suspensão ocorre por determinação da Justiça.



Em um vídeo gravado ao lado do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), Bia Kicis afirma que solicitou providências ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A parlamentar diz que a suspensão ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No Instagram, Kicis afirmou que foi censurada. "Quando se censura Parlamentar não se trata apenas de censura (o que já é grave e inconstitucional), mas de interferência na própria atividade parlamentar, o que é um atentado à democracia e à separação dos Poderes", escreveu a parlamentar.

Além dela, o deputado Cabo Junio Amaral (PL-MG) teve os perfis retidos. Ele informou que não sabe o motivo do bloqueio. O R7 questionou o Supremo sobre os motivos da suspensão e aguarda resposta.