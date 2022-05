Biblioteca Nacional anuncia edital para lançar no exterior livros sobre a Independência do Brasil Projeto visa celebrar 200 anos da Independência; portaria autoriza chamamento público e informa membros da comissão avaliadora Biblioteca Nacional anuncia edital para lançar no exterior livros sobre a Independência do Brasil

Fundação Biblioteca Nacional FBN/Divulgação

A Fundação Biblioteca Nacional anunciou, nesta quinta-feira (12), a abertura de um edital para selecionar obras literárias de autores brasileiros sobre a Independência do Brasil para serem lançadas no exterior. A iniciativa faz parte das comemorações pelo bicentenário da Independência.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União é assinada pelo presidente da fundação, Luiz Carlos Ramiro Júnior. A publicação autoriza a abertura do edital de chamamento público para o Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior e designa a Comissão Avaliadora.

O documento informa que editoras brasileiras poderão participar do certame "exclusivamente com vistas à distribuição no exterior de obras referentes à Independência do Brasil, no contexto das comemorações do Bicentenário". Ainda não foram divulgados detalhes sobre os prazos do chamamento e cronograma do projeto.

Também para a celebração do bicentenário da Independência, o governo do Brasil deseja contar com um empréstimo temporário do coração mumificado de Dom Pedro I, que está em Portugal. O presidente do país europeu, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que poderá ceder o órgão caso haja garantia de que não haverá danos. "Se não representa riscos, seria interessante ceder o coração temporariamente", afirmou o mandatário português ao jornal local Expresso.

Os restos mortais de Dom Pedro, que em Portugal é conhecido como Pedro 4º, foram transferidos para São Paulo, com exceção do coração, e sepultados no Monumento à Independência, em São Paulo, em 1972.