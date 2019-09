Do R7

Bispo Edir Macedo e Sílvio Santos visitam residência de Bolsonaro Recepção de Jair e Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada teve clima descontraído, jantar e terminou com sessão de fotos Bolsonaro

Casais posaram para fotos no Palácio da Alvorada Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, receberam o bispo Edir Macedo, líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, e o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, na última sexta-feira (6), no Palácio da Alvorada.

Durante a visita em clima descontraído à residência oficial da Presidência, o bispo Edir Macedo e Sílvio Santos foram acompanhados por suas esposas, Ester Bezerra e Íris Abravanel para um jantar.

O grupo foi recepcionado por Bolsonaro e Michelle do lado de fora da Alvorada e seguiram pelo hall de entrada até uma sala de recepções, onde conversaram enquanto aguardavam pela refeição. Antes do jantar, os participantes do encontro fizeram uma oração.

Depois do jantar, os convidados seguiram para a biblioteca do Alvorada e posaram para uma sessão de fotos que eternizaram o encontro.

Participaram ainda do jantar duas filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, e seus respectivos maridos, o deputado federal Fábio Farias (PSD-RN) e Marcelo Beyruti e o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten, e sua esposa, Sophie Wajngarten.

No sábado, o bispo Edir Macedo e Sílvio Santos voltaram a se reunir com Bolsonaro durante o tradicional desfile cívico-militar pelo Dia da Independência.