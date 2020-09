Bispo Renato participa de comemoração do Ano Novo Judaico na Embaixada de Israel Responsável pela Universal no Brasil representou o Bispo Macedo e a Igreja Bispo Renato participa decomemoração do Ano Novo Judaico na Embaixada de Israel

Nesta terça-feira (15), o Bispo Renato Cardoso participou da comemoração do Ano Novo Judaico, o Rosh Hashaná, representando o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus, a convite do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. O evento aconteceu na Embaixada de Israel em Brasília.

Na saudação às autoridades -- tais como a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o procurador-geral da República, Augusto Aras, entre outras --, o embaixador de Israel agradeceu a presença do “nosso querido Renato Cardoso, da Igreja Universal”.

De acordo com o diplomata, o Rosh Hashaná é o “novo ano do mundo”. “Os judeus escolheram esta data porque significa o nascimento do primeiro ser humano. Não de um judeu, não de um cristão, mas do primeiro ser humano”.

Em seu discurso, Shelley também celebrou a assinatura, nesta data, de acordos para a normalização das relações dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein com Israel.

“O Bispo Edir Macedo e a Universal, no Brasil e no mundo, saúdam a todo o povo de Israel em sua celebração pelo Ano Novo Judaico”, declarou o Bispo Renato.

O responsável pela Universal no Brasil explicou que “a fé de Abraão continua sendo um dos segredos da nossa fé. ‘Olhai para Abraão’, diz o profeta Isaías. Nós temos seguido este conselho. Para seguir Jesus, temos de entender o exemplo de fé de Abraão. Pois a promessa que Deus lhe fez de através dele abençoar todas as famílias da terra se concretizou em Jesus”.