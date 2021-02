Bitcoin encosta em R$ 270 mil após investimento da Tesla

A- A+

Bitcoin se aproxima da marca de US$ 50 mil, o equivalente a R$ 270 mil

Valorização mais recente da moeda tem a ver com o investimento de US$ 1,5 bi da Tesla

Elon Musk prevê aceitar o bitcoin como pagamento pelos carros da empresa

Valor do bitcoin vem triplicando nos últimos três meses

Bitcoin se aproxima da marca de US$ 50 mil, o equivalente a R$ 270 mil

O bitcoin se aproximava rapidamente da marca de US$ 50 mil dólares nesta terça-feira (9), o equivalente a R$ 270 mil, com o rescaldo do anúncio da Tesla envolvendo a criptomoeda, que fez com que os investidores achassem que ela pode se tornar uma classe de ativos convencional para empresas e gestores de recursos.

A criptomoeda mais popular do mundo valorizou-se 1.150% em relação às mínimas de março de 2020. Cinco anos atrás, ela era negociada a algumas centenas de dólares.

Na segunda-feira, o bitcoin saltou 20% depois que a Tesla disse ter investido US$ 1,5 bilhão na criptomoeda no mês passado.

O preço de um bitcoin atingiu o pico de US$ 48.216 — quase o suficiente para comprar um dos veículos mais vendidos da Tesla, o Tesla Model Y SUV. A criptomoeda rival ethereum atingiu um recorde de US$ 1.784,85 na terça-feira (9).

O presidente da Tesla, Elon Musk, um conhecido defensor das criptomoedas, prevê aceitar a moeda como pagamento pelos carros elétricos da empresa e analistas consideram que isso é uma mudança relevante.

"A bitcoin está definitivamente atraindo a atenção dos investidores — recebo cada vez mais perguntas sobre isso", disse Marija Vertimane, estrategista sênior da State Street Global Markets. "Do ponto de vista prático, usar bitcoin para comprar qualquer coisa — incluindo carros da Tesla — ainda seria extremamente difícil, dada sua excessiva volatilidade."

A volatilidade realizada, ou oscilações diárias de preços medidas em termos de preços de fechamento para bitcoin nos últimos 90 dias, foi de 72% em comparação com 16% para o índice de referência de ações norte-americano S&P 500 e 6% para a moeda euro.

Além disso, com o valor da bitcoin triplicando nos últimos três meses, os analistas levantaram questões sobre como sua volatilidade afetaria alguém que compra um carro Tesla em bitcoin.

"A menos que o preço da bitcoin se estabilize, ou o preço da bitcoin caia drasticamente, você acaba ganhando um Tesla na loteria, ou o preço triplica e você acaba pagando seu Tesla muito caro", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

