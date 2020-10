Bittar espera apresentar redesenho do Renda Cidadã na quarta Senador é relator do Orçamento 2021 e da PEC Emergencial, que irá conter o desenho do novo programa, ampliando o Bolsa Família

Bittar espera apresentar redesenho do Renda Cidadã na quarta Alan Santos/PR

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) disse nesta segunda-feira (5) que espera apresentar o redesenho do programa Renda Cidadã, que irá ampliar o Bolsa Família após o fim do pagamento do auxílio emergencial, nesta quarta-feira (7). Bittar é relator do Orçamento 2021 e da PEC emergencial, que deve conter o programa.

Na semana passada o governo apresentou, ao lado de Bittar, uma proposta para o Renda Cidadã que previa o uso de precatórios e de parte do Fundeb para o financiamento do novo programa, mas a proposta foi mal recebida tanto do meio político quanto no mercado. Agora o governo estuda novas alternativas de financiamento, dentro do teto de gastos. Bittar falou com jornalistas após reunião com o ministro Paulo Guedes:

"A solução, qualquer que seja, será dentro do teto. Todos temos responsabilidade e compromisso. Toda demanda tem que passar por um filtro e pelo carimbo da equipe econômica. Semana passada eu procurei o Rodrigo Maia porque é um personagem importante e fui pedir ajuda e ele publicou artigo concordando com a tese da equipe econômica. Todos nós estamos estudando para que a gente apresente a proposta na quarta-feira estudando de onde tirar dinheiro".

Bittar reconhece que houve houve turbulências na semana passada após as críticas ao programa.

"Houve turbulência, é normal, são relações humanas, e agora a meu juízo as coisas entraram no eixo de novo".