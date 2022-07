Bivar sinaliza ter a senadora Soraya Thronicke como vice de sua chapa Pré-candidato do União Brasil à Presidência tenta convencer a parlamentar, que afirmou que é preciso 'pensar como partido' Bivar sinaliza ter a senadora Soraya Thronicke como vice de sua chapa

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

A senadora Soraya Thronicke e o pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar Divulgação/União Brasil

Pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, Luciano Bivar pensa em escolher a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) para ser a vice de sua chapa rumo ao Palácio do Planalto. A pretensão foi anunciada durante o cumprimento de uma agenda em São Paulo, neste domingo (17).

Bivar acredita que o partido dele tem força para disputar as eleições sem aliança com outras legendas, por isso, cogita o nome da correligionária para concorrer ao lado dele.

"O União Brasil tem um projeto. Se algum outro partido não estiver conosco nessa reta final, nós temos luz própria. Nós temos qualidade, nós temos qualificação para, independente de qualquer outro partido, caminhar para a defesa do que todos nós queremos. A diminuição da desigualdade social e maior produção de riqueza para que o povo brasileiro tenha uma melhor qualidade de vida", disse o pré-candidato.

Thronicke estava ao lado de Bivar na cerimônia. Segundo o presidenciável, ainda falta convencer a senadora a abraçar a ideia. "Eu gostaria de oficializar hoje, mas eu preciso primeiro convencer a senadora Soraya a aceitar. Mas as mulheres todas estão esperançosas. Eu sei que ela está vendo como não é fácil, porque é um sacerdócio. Entendo perfeitamente esse momento de pensamentos, para que a gente faça esse projeto", comentou.

"A senadora está comigo nesse projeto, de uma forma ou de outra. Mas eu sei que daqui mais algum pouco tempo eu vou convencê-la a estar mais dentro desse projeto. Então, eu espero, principalmente, as mulheres do Brasil inteiro, que essa pérola de congressista que é a Soraya venha nos ajudar nessa luta em favor do povo brasileiro", acrescentou Bivar.

Em resposta, Thronicke disse que "tudo que tiver de ser feito será feito". "A gente tem que pensar como partido. Não é um pensamento da Soraya, mas algo que temos que pensar junto com o partido. Então, nesse sentido, o que tiver de ser feito, nós faremos e, acima de tudo, levaremos esperança para o povo brasileiro, que está passando por um momento muito grave", destacou.