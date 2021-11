Black Friday: 87% dos brasileiros querem comprar nesta edição

Os brasileiros podem utilizar o Pix para transferências bancárias desde novembro de 2020. A facilidade para realizar transferências bancárias, porém, despertou o interesse de criminosos que passaram a aplicar golpes para roubar o dinheiro das vítimas.





De acordo com Rolse de Paula, Diretora da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), em Curitiba, e especialista em direito aplicado, os crimes mais praticados atualmente envolvem engenharia social. Nesse caso, a própria vítima fornece informações pessoais, em perfis na internet ou em cadastros falsos, e esses dados são usados como base para aplicar um golpe Pixabay

'O golpista entra em contato com a vítima já com informações daquela pessoa. Eles sabem quem são os parentes e amigos próximos dos usuários e também aqueles que trocam informações financeiras pelo aplicativo', destaca a advogada Freepik

Com essas informações, o cibercriminoso entra em contato com a vítima e tenta se passar por alguém conhecido para pedir uma transferência por Pix. Para evitar cair nesse golpe, a dica é ficar atento aos dados do destinatário da transferência, como nome, banco, agência e CPF

Rolse lembra também que os Bancos e instituições financeiras nunca solicitam dados pessoais e financeiros por mensagens ou ligações. Contatos desse tipo devem ser sempre considerados como uma tentativa de fraude



Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em direito digital, ressalta que os usuários também devem ficar atentos a como os criminosos podem agir quando roubam celulares e tentam acessar os aplicativos bancários

'Se a pessoa tiver o celular roubado, o maior perigo é o ladrão realizar transações que têm como destino contas laranjas, o que dificulta a identificação dos destinatários', diz o especialista

Os especialistas afirmam que uma boa estratégia é sempre ter por perto o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do dispositivo, que pode ser usado para bloquear o telefone junto com a operadora. Esse número costuma estar na caixa original do aparelho ou pode ser consultado digitando o código *#06#, nesse caso seria necessário anotar e guardar

Francisco orienta também que a pessoa apague imediatamente os dados do aparelho remotamente. Os sistemas Android e iOS podem ser acessados pelo computador e a vítima pode deletar todas as informações



A diretora da ABA afirma que outro golpe muito aplicado é o do QR Code falso, que acontece quando o criminoso tem acesso a algum registro de compra da vítima e se passa por um vendedor para cobrar um valor que precisaria ser acertado

Como medida preventiva para esse caso, Rolse aconselha que as pessoas sempre fiquem atentas aos dados do destinatário antes de fazer uma transferência bancária e desconfiar de promoções exorbitantes ou que ofereçam formas fáceis de ganhar dinheiro

Francisco aconselha habilitar a autenticação em duas etapas em todos os aplicativos que tenham essa opção. Assim, além da senha do desbloqueio do celular, é necessário ter senhas específicas para entrar em cada aplicativo

Outra precaução é o uso da dupla checagem para operações financeiras, evitando que a confirmação se dê por código enviado por SMS, já que no caso de roubo, furto ou perda do aparelho as mensagens ficam de fácil acesso para o criminoso



Para dificultar ainda mais a ação de criminosos, vale também habilitar senhas alfanuméricas mais longas, além dos 6 dígitos padronizados. Para isso, acesse as configurações do celular e configure uma nova senha com mais dígitos e/ou letras

Caso a pessoa já tenha identificado que caiu em um golpe, os advogados orientam o cliente a entrar imediatamente em contato com o banco que foi o destino do Pix, além de fazer um boletim de ocorrência para ter o registro do crime

Após registro do crime, é necessário entrar em contato com os bancos que a pessoa costumava usar por aplicativos do celular e encaminhar cópia do boletim de ocorrência e solicitar o bloqueio de cartões

