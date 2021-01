Blitz ajuda candidatos do Enem a aliviar a tensão antes da prova 'Desafiando o Enem' também ofereceu aulas gratuitas de reforço para 1,5 mil estudantes que farão o exame neste domingo

Blitz do Enem Divulgação

Neste domingo (24), o programa social Força Jovem Universal (FJU) repetirá a blitz de incentivo aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na primeira prova, realizada dia 17, o projeto “Desafiando o Enem” alcançou 14,1 mil candidatos em todo o Brasil.

Portando cartazes com frases como “Quando pensar em desistir, desista desse pensamento. Só continue!” e “Se ninguém mais acredita, nós acreditamos em você!”, e distribuindo kits contendo caneta, água, chocolate e um marcador de livro, cerca de 2,5 mil voluntários da FJU estarão, novamente, esperando em frente a diversos locais de prova para estimular os estudantes e ajudá-los a aliviar a tensão da disputa por uma vaga na universidade pública.

“Muitos chegam estressados, após anos e meses de estudos. Existe uma pressão da sociedade, dos pais ou de si mesmo, porque tem que passar, não pode falhar, não pode ser reprovado. Todo esse peso emocional faz crescer a dúvida em si mesmo”, explica Luke Castro, responsável pelo projeto FJU Universitários (FJUni).

“Oferecemos a eles um momento de descontração, um momento de desabafo. Estaremos lá para dar um apoio emocional aos candidatos”, acrescenta.

A FJU é uma iniciativa social da Igreja Universal do Reino de Deus.

Corrente do bem

Além da blitz de incentivo, o projeto “Desafiando o Enem” também ofereceu aulas gratuitas de ciências humanas, exatas, redação, inglês e espanhol, para ajudar 1,5 mil estudantes na preparação para o exame deste ano.

A professora voluntária Juliana Thaler relata que, ela própria foi ajudada pelo projeto FJU Universitários. “Estava passando por uma fase muito difícil e pensando em largar tudo. Conheci o projeto e encontrei pessoas que me mostraram a importância de nunca desistir, e que eu era mais forte e persistente do que imaginava. Conclui a graduação e pós-graduação a partir dali e, hoje, estou atuando como professora voluntária”.

“Tem sido uma experiência incrível ter a oportunidade de compartilhar hoje aquilo que recebi há alguns anos e saber que, daqui algum tempo, teremos novos universitários bem sucedidos e em condições de continuar essa corrente do bem”, conclui.

Todos os voluntários que participam das ações da FJU observam as recomendações do Ministério da Saúde para evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus.

Agenda: Projeto FJU Universitários – “Desafiando o Enem”

Data: 24/1

Horário: A partir das 10h

Local: Em diversos locais de prova, em todo o Brasil

