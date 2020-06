Blogueiro é alvo de operação da PF sobre atos antidemocráticos em MG

Alberto Silva é dono de um canal no YouTube Reprodução / Facebook

A casa do blogueiro bolsonarista Alberto Silva, em Poços de Caldas, a 460 km de Belo Horizonte, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (16), no inquérito que investiga atos antidemocráticos em todo país.

Segundo Silva, os policiais levaram computadores e HDs que estavam no imóvel. O próprio blogueiro publicou um vídeo em uma rede social, após a saída dos agentes, relatando os detalhes da ação.

Na gravação, Silva diz que foi bem tratado, mas questionou a necessidade da operação. "É triste ver uma coisa dessa acontecer, neste momento em que estamos criticando o Supremo Tribunal Federal. O que é que eles querem fazer?”, disse Silva.

Leia também: PGR pediu prisões para entender atos antidemocráticos

O criador de conteúdo para a internet é dono do canal "Giro de Notícias" no Youtube, que conta com mais de 1,1 milhão de inscritos. A descrição da página a define como uma “mídia independente, um jornalismo com credibilidade, que não recebe dinheiro de empresas públicas e não faz acordo com político”. “Somos 100% parciais, somos do lado do povo. Nossa bandeira é verde e amarela”, conclui o texto.

Operação

Na operação desta manhã, a Polícia Federal tinha como objetivo o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As ações acontecem nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) e o blogueiro Allan dos Santos também estão entre os alvos. A reportagem tenta contato com Alberto Silva.

O inquérito investiga possíveis atos contra a democracia que vêm ocorrendo pelo Brasil. No dia 31 de maio, manifestantes se reuniram em frente ao STF para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes. A fachada da Corte foi manchada. Na noite do último sábado (13), outro grupo disparou fogos de artifícios contra o prédio.