Blumenau cancela Oktoberfest e Réveillon 2020 para conter covid-19

A Oktoberfest Blumenau 2020 está cancelada, anunciou a prefeitura da cidade catarinense na tarde desta segunda-feira (27). Prevista inicialmente para o período entre 7 e 25 de outubro, a festa chegou a ser adiada, no fim do mês de maio, para os dia 11 a 29 de novembro.

No entanto, por conta do avanço do número de casos e mortes por covid-19 da cidade, a decisão foi reavaliada e o evento não vai mais acontecer. Será a primeira vez desde 1984, Blumenau ficará sem a maior festa alemã das Américas.

A festa de Réveillon da cidade também foi cancelada.

De acordo com a prefeitura de Blumenau, a Oktoberfest gera, direta e indiretamente, cerca de seis mil empregos, beneficiando cerca de 60 setores econômicos com a injeção de R$ 240 milhões na economia local. Mais de 800 artistas que se apresentam e geram renda a partir da festa.

“Não é só uma festa. Ela significa oportunidade de renda para milhares de famílias. Conversamos com empresários que compõem boa parte das suas receitas a partir da Oktoberfest. Então por causa dessas empresas e dessas pessoas, é triste precisar cancelar", afirma o secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Greuel. "No entanto, nós entendemos que é uma decisão necessária para garantir a saúde e segurança das pessoas”, complementa.