Boas notícias econômicas trazem alívio e desmentem as projeções dos pessimistas Queda nos números da inflação e na taxa de desemprego chega junto com o dinheiro providencial do Auxílio Brasil

A- A+

Índice de desemprego caiu ao menor patamar desde 2015 ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-9/2/2022

“É a economia, estúpido!” A frase — atribuída a James Carville, estrategista do ex-presidente dos EUA Bill Clinton — já se tornou um jargão para explicar o que move o ânimo da população, seja qual for a circunstância, notadamente as com repercussões políticas. Dinheiro no bolso, comida na mesa, boas notícias econômicas. O resto é detalhe, sociologia barata ou papo de perdedor.

E é isso que temos visto nos últimos dias, uma lufada de bons números desenhando um cenário otimista, a curto prazo. O brasileiro teve até que reaprender o significado de deflação, fenômeno raro (o da queda de preços) que colocou o índice inflacionário de julho no maior recuo de patamar (0,68%) desde 1980, quando teve início esse ciclo histórico de medição do custo de vida no Brasil.

E todos sabemos a origem do alento, após anos de uma crise econômica fustigada por muitos fatores externos, com uma pandemia no meio. Gostem ou não, os pessimistas, as recentes medidas tomadas pelo governo federal surtiram efeito. A queda no preço dos combustíveis, somada ao recuo da taxa de desemprego (9,3%, no 2º trimestre de 2022, a menor desde 2015), veio se aliar à perspectiva do dinheiro do Auxílio Brasil que começa a chegar ao bolso dos cidadãos mais vulneráveis.

É um respeitável caldo de esperança para este segundo semestre. Para quem esperava um fim de ano repleto de apertos e más notícias, resta lamentar ter apostado no caos. Executivo e Legislativo agiram de forma coordenada e criaram fatos novos que aliviam de imediato a vida de milhões.

A economia, em um ano para lá de complicado, está caminhando. E é sempre ela quem dita os caminhos da realidade palpável, aquela que realmente importa, para além de paixões ou opiniões teimosas. É ela, a comida na mesa, a carteira assinada, o tanque cheio, um tempo para respirar e voltar a pensar no futuro. Aceitem, dói menos.