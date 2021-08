Bolão do Piauí ganha sozinho prêmio de R$ 41 mi da Mega-Sena

A- A+

Mega-Sena sai para bolão no Piauí Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil

Apenas uma aposta levou o prêmio de R$ 40.953.827,25 do concurso 2402 da Mega-Sena, sorteado na noite desta sábado (21) em São Paulo, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O bilhete vencedor é um bolão de 21 cotas com 10 números apostados em Teresina, no Piauí.

A Quina saiu para 128 apostas que levarão R$ 30.626,84 cada e a Quadra para 6.285 apostas, que receberão R$ 891,06 cada. Os números sorteados foram: 06-22-25-29-30-60.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.000.000. O sorteio acontece na próxima quarta-feira (25).