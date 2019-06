Bolsa desaba 2% após início de julgamento que pode libertar Lula

Às 16h, o Ibovespa já recuperava os 100 mil pontos Paulo Whitaker/Reuters - 24.6.2019

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, despencou mais de 2% na tarde desta terça-feira (25) após o início do julgamento na 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que pode libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A movimentação fez a Bolsa de São Paulo recuar abaixo dos 100 mil pontos após renovar o maior patamar de fechamento pelos últimos três pregões.

A mínima do dia foi marcada às 15h30, quando o Ibovespa marcou 99.890,22 pontos, com queda de 2,17% em relação à abertura do pregão. Ontem (24), o índice registrou alta de 0,05%, aos 102.062,33 pontos, o maior patamar de fechamento da história.

A assessora financeira e sócia-diretora da FB Wealth, Daniela Casabona, classifica o início do julgamento no STF é principal movimentação da queda acentuada da Bolsa.

"[A liberdade de Lula] É uma força que a oposição ganha e também 'dá um pano na manga' sobre o assunto dos vazamentos envolvendo o [ministro da Justiça, Sérgio] Moro", explica Daniela, que vê na possibilidade um enfraquecimento do governo ligados às reformas fiscais.

Para Daniela, no entanto, o mercado já está desde o início do dia em baixa devido a notícias a respeito da reforma da Previdência, ata do Copom e o cenário externo. "O Fed [Banco Central dos Estados Unidos] falou que não ia cortar a taxa de juros e mercado já estava com uma expectativa contrária", afirma ela.

Às 16h10, o Ibovespa já recuperava os 100 mil pontos, com queda de 1,93% e aos 100.124,68 pontos.

"O que vai acontecer agora é o desenrolar das notícias, tanto do Lula, quanto da reforma, para saber se a Bolsa vai continuar em queda", avalia a assessora financeira, que descarta uma reversão neste final de pregão.